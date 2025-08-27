La serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se mantiene en una importante incertidumbre dentro de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que todo parece indicar que desde la CONMEBOL deberán tomar una decisión crucial al respecto teniendo todas las pruebas a su merced.

En esta jornada, el presidente de Independiente de Avellaneda Néstor Grindetti dio una conferencia de prensa sobre esta situación, en la que se mantiene batallando en la lucha de obtener la clasificación a la próxima fase sea como sea.

Dentro de la misma, el mandamás dio a conocer a los hinchas de su equipo, de los cuatro puntos a los que se aferran como club para lograr la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana

Los cuatro puntos claves que presentó Independiente a CONMEBOL

1- “La violencia se originó exclusivamente en la parcialidad visitante, desde antes el inicio del partido”.

2- “Independiente cumplió con todas las normas de seguridad bajo su responsabilidad y se dispuso un operativo acorde a un evento de alto riesgo”.

El duelo sigue en una importante interrogante | Foto: Photosport

3- “La vandalización de la tribuna visitante fue premeditada y con el único objetivo de generar caos”.

4- “La cancelación del encuentro fue consecuencia directa de los actos de la hinchada de Universidad de Chile“.

Grindetti le mete presión a CONMEBOL

Finalmente, Grindetti señaló que todas estos puntos fueron presentados con sus pruebas y le dejó un mensaje a la CONMEBOL, en la que lo pone en aprietos ante una próxima resolución a este caso.

“Cada uno de estos ejes, fue debidamente desarrollado con sus alegatos y acompañados con el probatorio material correspondiente. Confiamos en que la CONMEBOL valore la verdad y actue con justicia, equilibrio y proporcionalidad como corresponde a una institución que debe velar por el desarrollo del fútbol sudamericano”