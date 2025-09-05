La Universidad de Chile avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras el fallo emitido por la Conmebol, que descalificó a Independiente luego de los graves incidentes en Avellaneda.

La decisión fue confirmada por el organismo este jueves 4 de septiembre, tras analizar lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América, donde se canceló el duelo de vuelta por los octavos de final.

El dictamen no solo benefició en lo deportivo a los azules, sino que también sancionó a ambos clubes con multas económicas y restricciones de público, incluyendo la obligación de disputar siete partidos de local y siete de visitante sin hinchas.

Gustavo López no tiene piedad con la Conmebol por el fallo que benefició a la U

El fallo provocó reacciones encontradas en toda Sudamérica, y fue Gustavo López, comentarista de ESPN Argentina, quien a través de su cuenta de X criticó con dureza al ente rector del fútbol continental.

“Ganen el primer partido, rompan todo en la revancha que la Conmebol te da la clasificación… vergonzoso fallo“, escribió el fanático del Rojo.

Las incendiarias frases que subió a su cuenta de X | FOTO: Captura

Agregó además: “Rompan todo, y así clasificarán… Ese es el mensaje de esta Conmebol”, reforzando su crítica hacia Conmebol y destacando la polémica que generó la decisión que favoreció a la U.

¿Cuándo será el duelo de ida entre la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.