Universidad de Chile se prepara para disputar la semifinal de ida de la Copa Sudamericana frente a Lanús, un partido clave que marcará el rumbo del equipo laico en la competición.

El plantel azul arrastra recuerdos complicados de su último viaje a Argentina, donde se vivieron graves incidentes entre las barras en pleno partido ante Independiente de Avellaneda, los cuales terminaron con la descalificación del cuadro trasandino del certamen internacional.

Estos hechos dejaron un ambiente incómodo para los jugadores, que en los últimos días tomó relevancia ante los dichos de los hinchas del Granate, quienes le dedicaron mensajes provocadores a la U.

Javier Altamirano y el regreso de la U a Argentina

En medio de este contexto, Javier Altamirano, figura del Romántico Viajero, fue el encargado de hablar con la prensa en la antesala del trascendental duelo y se refirió a su regreso al país trasandino tras la barbarie en Avellaneda.

“En lo personal lo que pasó en Argentina es algo desagradable y muy fuerte para mí y para la mayoría de la gente”, señaló el volante.

Javier Altamirano esperan seguir avanzando en la Copa Sudamericana | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

El mediocampista agregó que, pese a los inconvenientes externos, la prioridad sigue siendo el rendimiento dentro de la cancha: “Yo creo que los jugadores no queremos caer en ese círculo de que vamos a ir lejos, de que vamos a ir a Argentina, sino que nos centramos en el partido y en la fase, esa es la prioridad. A nosotros nos encantaría jugar con nuestro público, pero no se puede”, concluyó.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora?

La U y Lanús disputarán la ida de las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile.