Los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 siguen generando repercusiones.

Tras la masacre en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, la atención se centra ahora en la decisión que tomará la CONMEBOL, la cual podría definir el futuro de ambos equipos en la competencia.

Mientras avanza la investigación disciplinaria, todos permanecen a la expectativa. Independiente enfrenta críticas por la falta de garantías de seguridad, mientras que la U espera confirmación sobre si avanzará de fase o recibirá algún tipo de sanción.

El desenlace tendrá un impacto directo en los cuartos de final, donde el rival de turno será Alianza Lima, que llegó a esta instancia tras vencer en la llave a Universidad Católica de Ecuador.

Juan José Buscalia da pistas del fallo de la Conmebol tras la masacre en Avellaneda

Cada declaración, rumor o adelanto de información se convierte en foco de análisis, y ahora fue el turno del periodista argentino Juan José Buscalia de pronunciarse sobre el tema.

Cuando al presentador de los sorteos de la Copa Libertadores y Sudamericana se le preguntó en el programa de YouTube llamado De Enganche de Perú si existía la posibilidad de que ninguno de los dos clubes juegue los cuartos de final, Buscalia respondió: “Yo tengo la información que no. Por lo que yo pude hablar, probablemente uno de los dos logre la clasificación”.

Ahora, ambos elencos esperan ansiosos el fallo de la Conmebol | Fotobaires/Photosport

Ahora, lo único que se sabe es que la tensión y la expectativa continuarán hasta que se anuncie la decisión oficial por parte del ente