Universidad de Chile se alista para recibir a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. La escuadra estudiantil tendrá una compleja llave para acceder a la definición del certamen internacional.

¿Quién es el favorito para conseguir boletos para la final? Juan José Buscalia fue consultado por BOLAVIP Chile y el periodista argentino no titubeó a la hora de responder.

Para él, se medirán fuerzas parejas entre los dirigidos por Gustavo Álvarez y los de Mauricio Pellegrino. No se la jugó por ninguno de los dos equipos: es un cruce de pronóstico reservado.

“La U ya demostró que tiene argumentos sólidos en lo futbolístico para estar donde está. Más allá de aquella controversia con Independiente, me parece que todas las instancias que fue pasando lo hizo de muy buena manera”, lanzó.

“Viene de ganarle a Alianza a Lima, que en su momento había dejado afuera Boca Juniors. Por lo tanto, no se lo ve como favorito a Lanús para nada“, agregó el comunicador.

Sin embargo, advirtió: “La U es un equipo fuerte y combativo. Es una llave cerrada. Es muy difícil encontrar un favorito. Me parece que acá es un duelo de iguales entre Lanús y la U de Chile“.

Cuándo juega Universidad de Chile contra Lanús

El compromiso de ida entre azules y granates, válido por semifinales de la Copa Sudamericana, se disputará el jueves 23 de octubre. Dicho encuentro está pactado para las 19:00 horas en el Estadio Nacional.