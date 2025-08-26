El fútbol sudamericano sigue en estado de conmoción luego de los gravísimos incidentes ocurridos el pasado miércoles 20 de agosto en Avellaneda, durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini.

El encuentro terminó en una tragedia sin precedentes recientes: una batalla en las tribunas dejó decenas de heridos, más de un centenar de detenidos y escenas de violencia que recorrieron el mundo.

Ante la gravedad de los hechos, la Conmebol decidió dar por finalizada la serie por falta de garantías, y actualmente se espera una resolución sobre qué equipo avanzará a cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima, o si ambos serán descalificados de la competición.

Repercusiones en el plantel del Rojo: los chilenos Loyola y Galdames toman una decisión

En medio de este escenario, dos futbolistas chilenos del plantel de Independiente, Felipe Loyola y Pablo Galdames, adoptaron determinaciones personales que reflejan la tensión que atraviesa el club.

El ex Huachipato decidió cerrar temporalmente su cuenta de Instagram, evitando así la exposición pública y los mensajes que comenzaron a llegar tras la tragedia. Por su parte, el ex Unión Española optó por mantener activa su cuenta, pero restringió los comentarios en sus publicaciones como medida de protección frente a críticas y hostilidad.

Pablo Galdames junto Felipe Loyola en Independiente | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Ambas decisiones son interpretadas como una reacción lógica ante la presión que vive Independiente tras los violentos sucesos, con el club en el ojo del huracán mediático y una hinchada agitada por la situación institucional y deportiva.