Universidad de Chile le puso punto final a su temporada 2025 con una victoria por 3-2 ante Deportes Iquique en el norte de nuestro país, resultado que no le bastó a los ‘Azules’ para poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores 2026.

A pesar del triunfo para los dirigidos por Gustavo Álvarez, los hinchas de la U no quedaron para nada de conforme con el cierre de temporada, cerrando en el cuarto lugar de la tabla.

Pero no solo con esto mostraron su desaprobación los fanáticos del ‘Romántico Viajero’, ya que también aprovecharon de fustigar a uno de sus jugadores por su bajo rendimiento en el campo de juego.

Los hinchas de la U pierden la paciencia con Contreras

En el partido ante los ‘Dragones Celestes’ a 15 minutos del final hizo su ingreso al campo de juego el atacante argentino, Rodrigo Contreras en reemplazo de Leandro Fernández para darle un refresco al ataque azul en el final del compromiso.

Contreras no tuvo un buen 2025 con la U | Foto: Photosport

Desde su ingreso al campo de juego, el ‘Tucu’ no mostró su mejor versión, en la que se vio muy errático con sus decisiones y la guinda de la torta la puso con una opción clara de gol que malogró.

Tras este hecho, los hinchas de la Universidad de Chile mostraron rápidamente su descontento en las redes sociales contra el jugador argentino, quien no pudo consolidarse en este 2025 con la camiseta azul.

Pensando en el 2026, la U tenía la opción de poder hacerse de los servicios de Rodrigo Contreras, pero todo parece indicar que aquello no ocurrirá, ya que no generó la aprobación de la dirigiencia azul.

De esta manera, en la Universidad de Chile tendrán que moverse muy bien dentro del mercado para poder conseguir fichar a nuevos delanteros ante la inminente partida de Rodrigo Contreras, Lucas di Yorio y Nicolás Guerra.