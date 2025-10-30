Apenas comenzaba a tomar ritmo la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en “La Fortaleza” cuando saltaron todas las alarmas en el banco de Universidad de Chile.

El partido, tenso y friccionado desde el minuto uno por lo que está en juego, tuvo su primera gran polémica, involucrando al “5” de Lanús y al encargado de la creación azul.

La fea infracción a Javier Altamirano que el VAR no revisó

Corría apenas el minuto 5 cuando Javier Altamirano intentó girar en mitad de cancha para iniciar un ataque. Fue entonces cuando Agustín Cardozo llegó destempladamente tarde y barrió con una fuerza desmedida, impactando con los tapones por delante la zona de la rodilla del ’19’ azul, quien quedó tendido con evidentes muestras de dolor.

Pese a la evidente violencia de la entrada, que la imagen de la transmisión deja en claro, el juez principal, el venezolano Alexis Herrera, consideró que la acción fue “juego temerario” y no “juego brusco grave”, sancionando la entrada solo con tarjeta amarilla.

A pesar de los reclamos de Gustavo Álvarez y todo el cuerpo técnico azul, el VAR, a cargo de Ángel Arteaga, desestimó la jugada y no llamó al árbitro para una revisión en el monitor. La polémica quedó instalada de inmediato.

Encuesta ¿Era roja para Agustín Cardozo?

¿Era roja para Agustín Cardozo?

Si, totalmente
No, era solo amarilla

YA VOTARON 18 PERSONAS