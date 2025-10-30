Apenas comenzaba a tomar ritmo la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana en “La Fortaleza” cuando saltaron todas las alarmas en el banco de Universidad de Chile.

El partido, tenso y friccionado desde el minuto uno por lo que está en juego, tuvo su primera gran polémica, involucrando al “5” de Lanús y al encargado de la creación azul.

La fea infracción a Javier Altamirano que el VAR no revisó

Corría apenas el minuto 5 cuando Javier Altamirano intentó girar en mitad de cancha para iniciar un ataque. Fue entonces cuando Agustín Cardozo llegó destempladamente tarde y barrió con una fuerza desmedida, impactando con los tapones por delante la zona de la rodilla del ’19’ azul, quien quedó tendido con evidentes muestras de dolor.

Pese a la evidente violencia de la entrada, que la imagen de la transmisión deja en claro, el juez principal, el venezolano Alexis Herrera, consideró que la acción fue “juego temerario” y no “juego brusco grave”, sancionando la entrada solo con tarjeta amarilla.

A pesar de los reclamos de Gustavo Álvarez y todo el cuerpo técnico azul, el VAR, a cargo de Ángel Arteaga, desestimó la jugada y no llamó al árbitro para una revisión en el monitor. La polémica quedó instalada de inmediato.