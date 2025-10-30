Universidad de Chile tuvo un complejo primer tiempo en el duelo de vuelta ante Lanús por semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul sufrió con los desajustes en su retaguardia.

Por ello, los hinchas del elenco estudiantil apuntaron contra un nombre en específico: no convenció en los 45 minutos iniciales en el Estadio Néstor Díaz Pérez. ¿De quién se trata?

Ese es el caso de Franco Calderón. A través de redes sociales, los fanáticos azules cuestionaron duramente al defensor de 27 años. Exhibió dudas en los contragolpes granates.

“Tiene muchas ganas de mandarse una de las suyas” y “hay que buscarle reemplazo” fueron parte de los comentarios emitidos mediante X por los seguidores universitarios.

Durante la presente temporada, el jugador en cuestión ha disputado un total de 37 compromisos con Universidad de Chile. En dichos encuentros, anotó en dos oportunidades.

Las críticas hacia Franco Calderón en Universidad de Chile