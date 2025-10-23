Universidad de Chile logró rescatar un valioso empate 2-2 ante Lanús en el Estadio Nacional por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Un descuento de Lucas Di Yorio y un penal de Charles Aránguiz dejaron viva la ilusión en los azules de cara a la revancha en Argentina.

Tras el polémico final en Ñuñoa, los ánimos quedaron bastante caldeados en el elenco ‘Granate’. Uno de los que lideró los reclamos fue el portero argentino Nahuel Losada quien criticó duramente el arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

Nahuel Losada acusó gestos de Lucas Assadi en la U (Photosport).

Una vez terminado el encuentro, los ánimos también comenzaron a enredarse en el centro del campo de juego donde futbolistas de ambos planteles protagonizaron una tensa discusión que tuvo que ser calmada por varios jugadores.

Ahí, el portero de Lanús se entreveró en una discusión con Leandro Fernández, a quien le recriminó un supuesto gesto de Lucas Assadi. “Dile que me venga a buscar al vestuario”, gritó Losada mientras era separado por sus compañeros.

La situación fue captada por la transmisión de DSports, y si bien no pasó a mayores, dejó el ambiente encendido de cara a la revancha del próximo jueves 30 de octubre (19:00 horas) en Buenos Aires.

El tenso cruce entre jugadores de Lanús y la U