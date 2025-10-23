El técnico de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, analizó el vibrante empate 2-2 ante Lanús por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana y que dejó a la U con la llama encendida de cara a la revancha del próximo jueves en Buenos Aires.

En conversación con los medios tras la agónica igualdad, el entrenador azul afirmó que “si controlábamos la pelota, iba a haber poco espacio y muchos jugadores para atacar y creo que el partido fue así. Llegaron dos veces en el primer tiempo, primero por un error y después por un pase errado en que nos salen rápido de contra”.

“En este nivel los errores cuestan caro, pero hablamos de la convicción de la idea cuando se atraviesa un mal momento. En el segundo tiempo no cometimos errores y el rival no llega”, analizó Álvarez.

Gustavo Álvarez aplaudió el nivel y la entrega de sus dirigidos ante Lanús (Photosport).

Potente mensaje de Gustavo Álvarez de cara a la revancha ante Lanús

Respecto al partido de vuelta en La Fortaleza, la casa de Lanús, Álvarez dejó un potente aviso: “Hay que disminuir el margen de error y aumentar el protagonismo”, aunque reconoció que tras el 2-2 “quedamos tranquilos por lo hecho, pero no satisfechos por el resultado. Uno aspira a ganar todos los partidos de local e hicimos para ganarlo. El plantel está tranquilo por lo que hicimos, pero ya salimos de este estadio pensando en el partido del domingo, que es un clásico, una final y que necesitamos ganar”.

En esa línea, Álvarez no fue claro si acaso dosificará la formación titular ante la UC en el Clásico Universitario: “Hay muchas cosas que tengo que evaluar. El equipo que alinea tiene un solo objetivo, como siempre: ganar. Necesitamos lograr la habitualidad de estar en torneos internacionales todos los años”, lanzó.

“Diría lo mismo si hubiéramos ganado o perdido. Tenemos que mentalizarnos en el partido del domingo. No podemos tener un doble chip, tenemos que ganar siempre”, cerró.