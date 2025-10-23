Universidad de Chile rescató un empate 2-2 ante Lanús con sabor a hazaña en el Estadio Nacional. El duelo de ida por la semifinal de la Copa Sudamericana fue una pesadilla para los azules en el primer tiempo, yéndose al descanso 0-2 abajo tras un doblete de Rodrigo Castillo (25′ y 29′) que parecía sentenciar la llave en un recinto sin público.

En el segundo tiempo, el equipo de Gustavo Álvarez reaccionó, arrinconó a un rival que se replegó exageradamente y logró el descuento a través de Lucas Di Yorio (62′). La U buscó el empate hasta el final y el premio llegó en el minuto 98′, cuando el árbitro brasileño Anderson Daronco cobró un polémico penal por mano de Agustín Cardozo. Charles Aránguiz no falló y selló el agónico 2-2.

La jugada del penal, sin embargo, desató la furia inmediata de todo el plantel ‘Granate’. Los jugadores argentinos reclamaron airadamente que, antes de la mano, existió una falta previa en ataque de Matías Zaldivia sobre el propio Cardozo. Pese a los reclamos, la acción no se revisó en el VAR, el cobro fue validado y encendió una enorme polémica al otro lado de la cordillera.

El duro análisis de Pablo Gravellone contra Daronco por el 2-2 de la U

La indignación en Argentina por el arbitraje es total. Uno de los primeros en reaccionar y que resume el sentir trasandino fue el periodista argentino Pablo Gravellone.

El comunicador de Todo Noticias (TN) utilizó su cuenta personal de X (anteriormente Twitter) para estallar contra la decisión del juez brasileño, asegurando que el empate de la U fue ilegítimo y producto de un error arbitral garrafal.

“El árbitro inventó un penal para U de Chile. Es falta primero del jugador chileno cuando salta a cabecear. Después toca en la mano”, analizó.

La jugada que alega Lanús y el periodista Pablo Gravellone | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El comunicador cerró su mensaje con la frase que resume la indignación ‘Granate’ y que encenderá la revancha en Buenos Aires: “Lo cagaron feo a Lanús”.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre U. de Chile y Lanús?

El partido de vuelta por las semifinales de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Néstor Díaz Pérez.