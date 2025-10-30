Universidad de Chile ya tuvo su primer entrenamiento en Buenos Aires pensando en lo que será la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde esta tarde enfrentará a Lanús en Buenos Aires.

El cuadro azul, lastimosamente, no podrá contar ni con Lucas Assadi ni con Matías Sepúlveda, quienes quedaron al margen del trascendental compromiso por presentar lesiones de distinta índole.

En su lugar, Gustavo Álvarez se decidió por Nicolás Guerra y Felipe Salomoni, respectivamente, dejando maravillado a Diego Rivarola: “Yo creo que están dentro de los cambios lógicos y esperados. Ya lo ha hecho otras veces que cuando no está Sepúlveda, Salomoni es el reemplazante natural. Cuando no está Assadi, lo hizo que jugara Nico Guerra y Di Yorio”, dijo en ESPN Chile.

Sepúlveda se suma a Assadi como baja ante Lanús. | Foto: Photosport

“Está dentro de la lógica, es un equipo que ha funcionado más allá que ambas bajas son muy trascendentes. Este equipo igual ha funcionado”, complementó Rivarola con su confianza plena al cuadro azul.

Consultado si el equipo debiera sentir las ausencias, es claro en mencionar que “¿Debería resentirse tanto el equipo? Yo creo que no, a lo mejor le da otras características. Que juegue con dos delanteros puede ser positivo para la U en base a que viene de un empate y necesita buscar el resultado”, agregó.

La suerte está echada y esta tarde Universidad de Chile tiene la gran oportunidad de meterse por segunda vez en su historia en una final internacional, donde no tendrá público en el estadio, pero sí el aliento de millones al otro lado de la cordillera.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

Universidad de Chile y Lanús se enfrentarán por la revancha de las semifinales de Copa CONMEBOL Sudamericana este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde de Chile continental.