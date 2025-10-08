Universidad de Chile se prepara para jugar una verdadera final este jueves cuando enfrente a Deportivo Cali por la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina.

El equipo dirigido por Cristóbal Jiménez llega a este encuentro con la máxima presión y la obligación de ganar, ya que su futuro en el certamen continental depende exclusivamente de este resultado para no depender de nadie más.

El camino de Las Leonas en el torneo ha estado marcado por la paridad, pero no por las victorias. El cuadro azul arriba a esta instancia decisiva con solo dos puntos en la tabla, producto de dos empates en sus partidos anteriores frente a Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay.

Ahora, el escenario para la U es sumamente claro: la calculadora es la protagonista.

Los escenarios según el resultado de la U Femenina vs. Deportivo Cali:

Si Universidad de Chile derrota a Deportivo Cali: Alcanzarían los 5 puntos y aseguraría su clasificación a los cuartos de final sin depender de lo que suceda en el otro partido entre Nacional y Libertad.

Si Universidad de Chile empata ante Deportivo Cali: Las Leonas quedarían con 3 puntos y a la espera de que los otros dos equipos también igualen para poder avanzar. No obstante, en caso que haya una vencedora en ese partido, la U quedaría fuera.

La U se juega su pase a los cuartos de final | FOTO: Universidad de Chile

Si Universidad de Chile pierde ante Deportivo Cali: Por supuesto, significaría la eliminación inmediata del torneo de las dirigidas por Jiménez.

¿A qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali?

El partido de las Leonas ante el elenco colombiano se disputará este jueves 9 de octubre, a partir de las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.