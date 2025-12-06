Universidad de Chile hoy disputa un importante duelo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez llegan a este duelo con la gran misión de poder obtener un triunfo y esperar por resultados para ver su puede conseguir un cupo al Chile 2 o Chile 3, el que le permite llegar a la Copa Libertadores.

Para este duelo, el estratega azul tiene dos grandes novedades dentro de su equipo, en la que recupera a Maximiliano Guerrero, quien superó sus problemas físicos y a Matías Sepúlveda, quien cumplió su fecha de sanción ante Coquimbo Unido.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia y Franco Calderón en la defensa; Maximiliano Guerrero. Charles Aránguiz, Israel Poblete, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en ataque.

Guerrero vuelve en la U | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Iquique y Universidad de Chile se disputará este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.