Este jueves 9 de octubre, Universidad de Chile se jugará la vida en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025, torneo que se está desarrollando en su totalidad en Argentina.

Tras dos empates en sus primeros partidos ante Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay, Las Leonas llegan al tercer y último partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para soñar con los cuartos de final.

Ahora, el equipo dirigido por Cristóbal Jiménez se enfrentará a Deportivo Cali, conjunto colombiano que es el actual líder del Grupo D con 4 unidades, mientras que la U tiene 2 puntos.

La U va por la clasificación a la siguiente fase en la Copa Libertadores | FOTO: Universidad de Chile

¿A qué hora es el partido entre Universidad de Chile y Deportivo Cali?

El partido de las Leonas ante el elenco colombiano se disputará este jueves 9 de octubre, a partir de las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

¿Dónde y cómo ver el partido GRATIS y ONLINE?

Este encuentro será transmitido de forma ONLINE por la aplicación de Pluto TV (se puede descargar en Google Play, Android TV y Apple Store) o por su página web www.pluto.tv.