Universidad de Chile se juega este sábado uno de los días más importantes de su temporada. Mientras el plantel masculino pelea en Iquique por clasificar a la Copa Libertadores, el equipo femenino afrontará la final del Campeonato Nacional 2025, un duelo que concentra todas las miradas del fútbol chileno.

Las Leonas buscarán destronar a Colo Colo y volver a levantar un título que no consiguen desde 2021.

El elenco dirigido por Cristóbal Jiménez llega con la moral en alto después de una sólida semifinal ante Unión Española. En la ida mostraron carácter para imponerse por 3-2 y en la revancha sellaron la clasificación con un contundente 3-0 en el Centro Deportivo Azul, demostrando solvencia defensiva y alta efectividad en el ataque. El global de 6-2 dejó claro que la U llega encendida al partido decisivo.

La U y Colo Colo se citarán en la gran final del fútbol femenino.

Enfrente tendrán a Colo Colo, un rival siempre complejo y que además defiende el tricampeonato. Las Azules saben que la final será un duelo de máxima intensidad y que necesitarán su mejor versión para quedarse con la corona.

Con figuras como Yessenia López, Bárbara Sánchez y Fernanda Pinilla liderando al equipo, las ‘Románticas Viajeras’ ya tienen su oncena confirmada para esta gran final del fútbol femenino chileno.

Las 11 ‘Leonas’ que saldrán a la cancha para enfrentar a Colo Colo

La formación de las Azules para la gran final frente a las Albas.

¿A qué hora juegan y quién transmite el partido entre Colo Colo femenino y U. de Chile?

El duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo por la gran final del fútbol femenino se jugará este sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. El encuentro será transmitido por Chilevisión, señal que llevará a todo el país la definición del título.