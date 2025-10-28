Universidad de Chile hoy día emprende rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Lanús, compromiso válido por la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana donde los azules se ilusionan con su segunda final continental.

La vuelta de la U al país vecino representa el regreso al país donde se originó el caos hace un par de meses ante Independiente, donde tanto hinchas azules como trasandinos protagonizaron serios incidentes.

Uno que anticipó el clima hostil que espera a la U en Buenos Aires fue Gabriel Castellón, portero de la U quien en conferencia de prensa aseguró que “Obviamente la vuelta hacia Argentina sabemos que será un tema, que la situación va a ser hostil por lo que pasó ante Independiente y acá también por la final del Mundial Sub 20”, dijo.

Duro clima espera a la U en Buenos Aires. | Foto: Photosport

“Se ha generado una rivalidad. Yo estoy en contra de cualquier agresión, cualquier cosa que le pueda pasar a los jugadores”, dejó muy en claro el portero de los azules por lo que pueda ocurrir en Buenos Aires.

En esa línea, Castellón recordó lo que sufrió el cuadro argentino en Chile y espera que no se repita allá: “Lanús sufrió un incidente acá en Chile y estamos en contra de eso. El fútbol es lo más lindo que hay y esto se tiene que definir en cancha, no se puede definir por una agresión o algo”, cerró.

Cabe recordar que Universidad de Chile necesita imponerse en los 90 minutos para clasificar a la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana. Un empate fuerza la definición desde los doce pasos, mientras que una derrota los deja eliminados.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

La U saltará a la cancha de La Fortaleza de Lanús este jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde, compromiso que será dirigido por un árbitro venezolano y no contará con la presencia de hinchas azules en las tribunas.