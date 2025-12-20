Universidad de Chile se acerca a la contratación de Renato Paiva. La escuadra estudiantil está a detalles de cerrar el arribo de su nuevo entrenador para la temporada 2026.

¿Por qué la directiva laica se inclinó por el DT portugués? Ello fue revelado por Cristián Caamaño en conversación con La Magia Azul. Según detalló el periodista, hubo dos razones en específico.

La primera: el amplio conocimiento del estratega luso sobre el plantel de los universitarios. Cabe consignar que ya enfrentó a Universidad de Chile durante la última campaña de la mano de Botafogo.

“En la evaluación de la secretaría técnica, hay algo que a ellos los sorprendió mucho: el análisis que tiene absolutamente detallado de todos los jugadores. Eso, a la postre, termina siempre encandilando“, lanzó.

“No es fácil que un técnico llegue con esa preparación y el tipo en la misma entrevista les mostró todo. Tenía todo y hay algo que no te lo van a reconocer nunca, porque van a chocar con los jugadores”, agregó.

Renato Paiva sorprendió a la dirigencia de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

¿Por qué Universidad de Chile contratará a Renato Paiva?

Finalmente, el comunicador entregó el segundo motivo por el que Azul Azul prefirió ir por el director técnico en cuestión. Además de su experiencia, llegó a una conclusión –y acuerdo– con la cúpula institucional.

“Quieren un equipo que corra y él les dijo que iba a aplicar el sistema mexicano-brasileño, que es de alta velocidad. No te lo pueden decir públicamente los dirigentes, pero es algo que necesitan que este equipo lo tenga“, cerró.

En resumen:

Más allá de su currículum, Paiva presentó un proyecto que calza perfectamente con las urgencias de la secretaría técnica para 2026: