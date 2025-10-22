Universidad de Chile espera por Lanús para disputar el duelo de ida por las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul aprieta los dientes para sacar ventaja en el primer enfrentamiento.
Sin embargo, no tendrá una misión de fácil resolución. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino arribó a Santiago con el objetivo de quedarse con el triunfo en calidad de visita.
Y para lograr ello, el DT del elenco granate tendrá un importante retorno. Un histórico de la institución -campeón del certamen en disputa- tiene todo listo para volver a las canchas.
¿De quién se trata? Ese es el caso de Carlos Izquierdoz. El destacado defensor central tendrá acción luego de perderse el triunfo ante Godoy Cruz por la Primera División de Argentina.
A su vez, el conjunto trasandino también cuenta con la vuelta de Franco Watson. Sin embargo, el mediocampista no está considerado para comenzar desde el arranque contra los azules.
La formación de Lanús contra Universidad de Chile
El once de la escuadra argentina será con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou.
Cabe destacar que el duelo de ida entre azules y granates, válido por la Copa Sudamericana, se jugará este jueves 23 de octubre. Será desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.