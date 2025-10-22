Universidad de Chile mantiene una importante incógnita en el cierre de la temporada: la continuidad de Marcelo Díaz. El destacado volante concluye su contrato en diciembre de 2025 y aún no renueva su vínculo con el club.

Sin embargo, el capitán azul le entregó una cuota de tranquilidad a los hinchas: confesó que ya ha conversado con la directiva sobre extender su estadía. Eso sí, aún no hay un acuerdo firmado.

Así lo reveló en los micrófonos de TNT Sports, asegurando que su intención es permanecer en el equipo del que es hincha. Está más que chocho con el presente del plantel.

“Sí, me gustaría seguir un año más. Son conversaciones que he tenido con la dirigencia, en donde hemos llegado a muy buenos términos“, comenzó señalando el crack.

“Todavía no tengo esa renovación para el próximo año, pero, dentro de lo que puedo contar, se han portado increíble y me han dado palabras que muy pocas veces se les dan a un jugador. Solamente las debo agradecer“, agregó.

Marcelo Díaz mantiene negociaciones para continuar en Universidad de Chile. (Photosport)

Marcelo Díaz: la voz de la experiencia en Universidad de Chile

Finalmente, consultado sobre su edad en caso de renovar, el mediocampista le bajó el perfil a tal situación. Se siente pleno entrenando cada día en el Centro Deportivo Azul.

“Voy a estar en edad de 40 años y todavía queda bencina. Queda pasión, sentimiento. Eso todavía no se acaba. El día que se acabe eso, seré el primero en decir hasta nomás llegué”, concluyó.