Universidad de Chile sumó un problema de envergadura en la recta final del año. ¿Qué pasó? Recibió una brutal denuncia ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP: está involucrado Fernando Felicevich.

En la antesala del cierre de la temporada, el cuadro azul fue citado a declarar por un reclamo interpuesto por Audax Italiano. El conjunto de La Florida le exige el pago de 800 mil dólares.

Según detalló La Tercera, la razón alude al fallido traspaso de Esteban Matus. El elenco itálico asegura que sí hubo acuerdo económico para cerrar el negocio, aunque no se haya concretado.

Ante tal situación, Fernando Felicevich (antiguo representante del jugador) deberá entregar su versión. A su vez, Manuel Mayo (gerente deportivo de los azules) también tendrá que responder a las preguntas de los jueces.

Dicho cara a cara entre clubes está fijado para el 30 de octubre. En tal fecha, comenzará a resolverse una teleserie que inició a mediados de temporada y que parece tener más capítulos por escribir.

Universidad de Chile deberá responder por el fallido traspaso de Esteban Matus. (Imagen: Photosport)

¿Por qué Esteban Matus no llegó a Universidad de Chile?

Cabe destacar que el arribo del futbolista de 23 años se estancó porque Matías Sepúlveda no emigró a Brasil. Ante ello, la directiva azul decidió ponerle freno a las negociaciones con Audax Italiano.

Tal situación generó molestia en la cúpula de los itálicos, que ya habían anticipado que llevarían el caso a la justicia. La amenaza se convirtió en acción y tiene contra las cuerdas a los azules.