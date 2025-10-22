Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul ajustó los últimos detalles para el compromiso de ida en Santiago.

Para esta llave, el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez sorprendió con un nombre. ¿Por qué? Lo incorporó a la lista de buena fe del certamen internacional: es argentino y es figura en la categoría sub-20 del club.

Tal como exhibió CONMEBOL a través de su sitio web, ese es el caso de Lucas Barrera. Tras arribar a la institución a comienzos de 2025, se ganó rápidamente la consideración en las divisiones menores.

El oriundo de Neuquén llegó al país para jugar por Universidad Católica, pero decidió cruzar la vereda para vestir la camiseta azul. Tiene 19 años, juega de volante central y es una de las promesas laicas.

¿Estará ante Lanús? Eso será decidido por el DT azul y su grupo de trabajo, pero lo cierto es que el mediocampista espera por la oportunidad de su vida. Aún no ha debutado en el profesionalismo.

Cabe destacar que además del trasandino, Universidad de Chile también incorporó a Elías Rojas y Bastián Morales a la nómina. Los tres futbolistas mencionados son volantes.

Lucas Barrera es una de las grandes sorpresas de Universidad de Chile para semifinales de Copa Sudamericana. (Club Universidad de Chile)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

El duelo de ida entre azules y granates está pactado para este jueves 23 de octubre. Se disputará desde las 19:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.