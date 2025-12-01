Este lunes se disputó un partido clave por la clasificación a la Copa Sudamericana, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025 y que repercutió negativamente para Colo Colo.

Audax Italiano venció por 1-0 a Ñublense en el Estadio Bicentenario de La Florida, con gol de Eduardo Vargas al minuto de juego, quien conectó un centro de Luis Riveros en la primera jugada del compromiso.

Con este resultado, los Itálicos abrocharon su clasificación al certamen continental para la temporada 2026 y, de paso, dejaron al Cacique colgando de la cornisa.

Esto porque en la última fecha Colo Colo disputará solo con Cobresal el cupo que falta por definir para la Sudamericana. Los albos no dependen de sí mismos, ya que deben vencer a Audax y esperar que los Mineros pierdan ante Ñublense.

Así es, en el cierre del campeonato el cuadro popular recibirá a los audinos en el Estadio Monumental, partido que está programado para el sábado 7 de diciembre a las 18:00 horas.

