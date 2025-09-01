El Superclásico 198 del fútbol chileno se tiñó de blanco y negro. Colo Colo se quedó con la victoria ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental con solitario gol de Vicente Pizarro, jugador que fue la gran figura del encuentro.

Con el tanto anotado este domingo ante los azules, el “Vicho” registra ya cinco tantos en 21 encuentros disputados en la Liga de Primera 2025, convirtiéndose así en uno de los destacados elementos del cuadro popular en un año que ha sido bastante complicado.

Otro que destacó en el Superclásico pese a no convertir fue Lucas Cepeda, jugador que generó bastante peligro en el área de los de Gustavo Álvarez.

Rodrigo Goldberg se deshace en elogios a las dos grandes figuras de Colo Colo

Tan destacada fue la participación del porteño ante la U. de Chile, que Rodrigo Goldberg se terminó sacando el sombrero ante Cepeda esta tarde en Cooperativa Deportes: “Cuántas veces pasó Cepeda por la derecha… pasó, pasó y yo dije en algún momento, estaba con Gonzalo Jara y me decía ‘en algún momento van a agarrar la mano por ahí’. Cepeda pasó 4 o 5 veces y se los llevaba”.

En esa línea, le envió un recado al equipo universitario diciendo: “Esa poca capacidad de reacción al final se paga. Se paga en este caso con un gol, con ciertas descoordinaciones y hay que darle el mérito a lo que Corresponde. En un año malo en realidad, si uno tuviera que hacer un ranking de jugadores de Colo Colo, Cepeda es el 1, el 2 y el 3″.

Pero también tuvo elogios para el goleador de la jornada: “El 2 es Pizarro. Es un ejemplo de un jugador que pudo haber salido y dijo ‘no, me voy a consolidar y después voy a salir’. Para mi gusto, Pizarro y Cepeda es de lo más destacable”, cerró.

Rodrigo Goldberg resalta a Cepeda y Pizarro como las más grandes figuras de Colo Colo en este complicado 2025 para los albos (Foto: Andres Pina/Photosport)

Vale recordar que dentro de dos semanas, Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras. Esta vez, el día domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura por la Supercopa.