Gran conmoción causó en el fútbol sudamericano y en Universidad de Chile el triste y lamentable fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors quien el día de ayer partió tras batallar mucho tiempo con enfermedades.

Russo no solo dejó un legado en Argentina, sino que también en Chile. Fue el entrenador de los azules en 1996, año en que los azules llegaron hasta las semifinales de la Copa Libertadores de América y fueron saqueados por River Plate de manera alevosa.

Russo estuvo el 2023 en Chile con Rosario Central y enfrentó a la U. | Foto: Photosport

Uno que fue dirigido por Russo y lamenta profundamente su fallecimiento fue Rodrigo ‘Polaco’ Goldberg, quien en diálogo con El Mercurio habló: “Era un capo, amaba al fútbol como nadie y con nosotros tuvo una linda relación, de confianza, de hacernos creer que podíamos lograr todo”, dijo.

Goldberg no puede más con la tristeza y revela una conversación que tuvo con el entrenador donde le pedía un segundo baile con los azules: “Sacó lo mejor de todos nosotros. Es una pena enorme. Una vez le dije que nos faltó una segunda oportunidad en la U”.

En el cierre, el ‘Polaco’ despide a Miguel Ángel Russo con una lágrima en la garganta y representando el dolor que hoy viven sus familiares, los hinchas y todo aquel que lo conoció: “Le agradezco su calidad humana, fue una gran persona con todos nosotros. Lo quisimos mucho”, cerró.

La carrera de Miguel Ángel Russo como DT

Lanús, Estudiantes de La Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Salamanca de España, Colón de Santa Fe, Los Andes, Morelia, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Racing Club, Millonarios de Colombia, Alianza Lima, Cerro Porteño, Al-Nassr y San Lorenzo de Almagro fueron los clubes que dirigió en su carrera como DT.