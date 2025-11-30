Universidad de Chile recibió una importante noticia: dos jugadores de sus filas sufrieron el descenso. No pudieron evitar el desastre -prácticamente ineludible- de la mano de Unión Española.

En la fecha 29 de la Liga de Primera 2025, se concretó la pérdida de categoría del cuadro hispano. En dicho conjunto, dos figuras a préstamo de los azules lamentaron la situación.

¿Quiénes son? Renato Huerta y Bianneider Tamayo. Tanto el extremo derecho como el defensor central formaron parte de tal plantel desde mediados de temporada. Para desgracia de ambos, será una experiencia inolvidable.

Cabe destacar que los dos futbolistas mencionados deben volver a Universidad de Chile en las próximas semanas. Tendrán que ser evaluados por la secretaría técnica para determinar sus siguientes pasos.

¿Jugarán en la escuadra universitaria? No han vivido la misma suerte en esta campaña, por lo que tendrán que convencer para tener una oportunidad en la institución laica. No les fue igual en Independencia.

Renato Huerta y Bianneider Tamayo descendieron: deben volver a Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

Los dos jugadores que deben retornar a Universidad de Chile

En el caso de Renato Huerta, tan solo ha jugado cinco compromisos con el equipo de Plaza Chacabuco. No convirtió tantos ni registró asistencias: está vinculado a Universidad de Chile hasta diciembre de 2026.

Por su parte, Bianneider Tamayo ha disputado un total de 14 encuentros con la camiseta de Unión Española. Tampoco anotó goles o entregó asistencias: tiene contrato vigente con los azules hasta fines de 2027.

Un punto a considerar: Fabricio Formiliano -que dejó libre Universidad de Chile en la última temporada- también lamentó el descenso. Ha jugado 17 duelos y festejó un tanto.

