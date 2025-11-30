Universidad de Chile se prepara para una verdadera final: recibirá a Coquimbo Unido por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul necesita una victoria para seguir soñando con sus aspiraciones internacionales.

Para lograr dicha misión, Gustavo Álvarez encontró un alivio: recuperó a una figura que encendió las alarmas en el último enfrentamiento. Será desde el arranque ante el elenco aurinegro.

¿De quién se trata? Según información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Fabián Hormazábal. A pesar de la molestia física que exhibió ante O’Higgins, está disponible para el cuerpo técnico.

De esta manera, el conjunto estudiantil respira tranquilo por una de sus principales preocupaciones. Es que el lateral derecho ha sido pieza fundamental en la temporada 2025.

En lo que va de campaña, el seleccionado chileno ha disputado un total de 43 encuentros con Universidad de Chile: convirtió tres goles y aportó con tres asistencias en dichos compromisos.

Fabián Hormazábal se recuperó y estará disponible para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile no contará con este jugador

Por contraparte, el cuerpo médico azul no le entregó el visto bueno a la estelaridad de Maximiliano Guerrero. El extremo por derecha no está recuperado al 100% de sus problemas físicos.

Un importante punto a considerar para el duelo ante Coquimbo Unido, que se jugará este martes 2 de diciembre. Dicho partido está pactado para las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Datos claves: