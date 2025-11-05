Lo que parecía ser un proyecto a largo plazo, se derrumba. La historia de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile llegaría a su fin en diciembre, marcando el fin de un ciclo que devolvió la ilusión al hincha azul, pero que termina con un quiebre insalvable con la dirigencia de Azul Azul.

El técnico argentino, campeón con Huachipato en 2023 y artífice del “renacer” del Romántico Viajero durante gran parte del 2025, había logrado lo más difícil: devolverle una identidad al equipo y protagonismo en el plano local e internacional. Sin embargo, el desgaste interno fue más fuerte que los resultados.

En las últimas semanas, las señales desde el Centro Deportivo Azul (CDA) se volvieron críticas. Fuentes al interior del club confirman lo que era un secreto a voces: discrepancias profundas en la planificación deportiva, diferencias irreconciliables sobre el presupuesto y el perfil de los refuerzos tensaron el vínculo entre el DT y la concesionaria.

Sigue la incertidumbre en Universidad de Chile sobre la continuidad de Álvarez | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Los 4 países que ya miran los agentes de Gustavo Álvarez

Mientras la U define su cierre de año y proyecta lo que será el 2026, la bomba la terminó de activar el periodista Pablo Ramos de ESPN, quien confirmó la noticia en su cuenta de X (ex Twitter), asegurando que la decisión ya estaría tomada y el entorno del técnico se mueve rápido.

“Gustavo Álvarez no seguirá en la U. Como contamos en SportsCenter ESPN, las diferencias son profundas con Azul Azul y su equipo de representación ya está viendo opciones para 2026″, comenzó diciendo.

El comunicador fue más allá y detalló los mercados que exploran los agentes del aún técnico azul. “Las alternativas hoy son clubes en Brasil, Colombia, Ecuador o México. No Argentina, tampoco la Roja”, sentenció el conductor del noticiero deportivo.

¿Y cuáles son los números de Álvarez en 2025? Ha dirigido a la U en 48 encuentros, registrando 24 victorias, nueve empates y 15 derrotas: un 56,25% de rendimiento.

¿Gustavo Álvarez hasta cuándo tiene contrato con la U?

Si bien Álvarez tiene contrato con la U hasta diciembre de 2026, su eventual continuidad se definirá al término de la vigente campaña, en medio de un ambiente de tensión y diferencias con la dirigencia azul.