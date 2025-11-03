Universidad de Chile alista un electrizante cierre de la Liga de Primera 2025. Sobre el fin de la temporada, el cuadro azul se mantiene luchando por un cupo para clasificar a certámenes internacionales.

Sin embargo, la misión no será fácil y más con un considerable inconveniente: la institución estudiantil no podrá utilizar el Estadio Nacional para ejercer su localía. ¿Dónde jugará?

El compromiso contra Everton de Viña del Mar (pendiente por la fecha 21) está pactado en el Estadio Santa Laura, pero la escuadra universitaria aún tenía dudas sobre el encuentro ante Deportes Limache por la fecha 27.

La razón: surgió la opción de que tal enfrentamiento se trasladara a Valparaíso. No obstante, según información recabada por BOLAVIP Chile, aquella alternativa se esfumó. El club se mantendrá en la Región Metropolitana.

Específicamente, los azules continuarán haciendo bulla en Independencia: permanecerán en el Estadio Santa Laura. A pesar de que hubo dudas sobre dicho recinto deportivo, se confirmó su uso.

Universidad de Chile mantendrá su localía en el Estadio Santa Laura ante Deportes Limache. (Imagen: Photosport)

¿Por qué Universidad de Chile no juega en el Estadio Nacional?

Cabe destacar que los azules no pueden recibir a sus rivales en su casa habitual por los conciertos de Dua Lipa. La artista se presentará el 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Ante ello, el duelo de Universidad de Chile contra Deportes Limache se realizará en el Estadio Santa Laura. Está programado para el domingo 9 de noviembre desde las 17:30 horas.

En resumen: