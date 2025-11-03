Universidad de Chile lamenta un declive en el cierre de la temporada 2025. Además de quedar fuera de certámenes internacionales, el equipo de Gustavo Álvarez no la pasa bien a nivel local.

Explicaciones para dicho momento, muchas, aunque hay hechos dentro del camarín azul que no han visto la luz. Uno de ellos, tiene que ver directamente con Rodrigo Contreras.

¿Qué pasó? El oriundo de Tucumán vive una compleja situación, aunque poco se relaciona con el fútbol. Según reveló La Magia Azul, el jugador está inmerso en una causa de la Policía de Investigaciones.

El motivo: se le ofreció un reloj robado y la PDI llegó hasta el CDA para recoger su declaración. Dicho percance generó impacto en el cuerpo técnico del club durante las últimas semanas.

“El delantero tuvo que declarar por el asunto de un reloj robado que se le ofreció a él, pero que no lo adquirió, donde mostró pruebas que lo alejan de tal episodio”, detalló el medio citado.

Rodrigo Contreras vive un complejo momento en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La molestia de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Ante tal panorama, el DT de los azules perdió la paciencia. Según dictó la información, el futbolista de 30 años fue apartado de las labores del primer equipo por un breve período.

“El entrenador, Gustavo Álvarez, no lo dejó hacer los trabajos de táctica fija que eran realizados en ese momento y lo mandó a practicar de manera diferenciada”, expuso la noticia.

Tras ello, el aludido no jugó ante la UC, sumó participación en la revancha contra Lanús y volvió a quedar sin minutos versus Huachipato. Todo indica que no continuará en la institución: su préstamo concluye en diciembre de 2025.

En resumen: