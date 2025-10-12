Un verdadero terremoto provocó en Universidad de Chile la posible partida de Gustavo Álvarez a final de temporada. El DT, según publicó un matutino, habría decidido asumir la selección de Perú a partir del próximo año con miras a un nuevo proceso clasificatorio.

De acuerdo a lo señalado por El Mercurio este domingo, en la U asumen que el entrenador argentino partirá a final de año pese a que todavía mantiene contrato con los azules hasta 2026.

Según un director del club universitario, las palabras de Álvarez en su última conferencia de prensa huelen a despedida. “Son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir”, dijo un directivo en off.

El citado medio señala que la Federación Peruana de Fútbol, presidida por Jean Ferrari pagará la cláusula de 1,2 millones de dólares para ejecutar la salida de Álvarez del CDA.

En Perú reaccionaron al ‘humo’ de Gustavo Álvarez

La noticia, como era de esperar, generó alto revuelo en la prensa del vecino país, quienes de inmediato reaccionaron al rumor de Gustavo Álvarez con el buzo de la ‘Bicolor’ de cara al proceso mundialista al 2030, el que comenzará a fines del próximo año.

Según el sitio Depor, la bomba que tiró El Mercurio coincide con las palabras del presidente de la FPF de cerrar a un nuevo DT para la selección antes de fin de año. “Este detalle reforzaría la versión de que la FPF quiere cerrar cuanto antes al próximo al seleccionador nacional, con miras al inicio de un ciclo en 2026”, afirmó el medio peruano.

En tanto, Líbero también se sumó al rumor: “Lo que sí es seguro es que Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, está en búsqueda del nuevo técnico de la selección para diciembre de 2025”, sentenciaron.