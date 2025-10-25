En la Universidad de Chile sigue siendo tema lo que fue la igualdad a dos tantos en el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús en el Estadio Nacional, resultado que dejó abierta la serie en la lucha por el boleto a la final.

Por esto, el ex jugador azul Sergio Vargas ocupó su espacio dentro de Radio ADN para comentar lo que fue el partido de la U, en la que se fue en un análisis en particular a lo que fue el rendimiento del portero, Gabriel Castellón, a quien parte definiéndolo ante algunas críticas en el primer gol que recibió la U.

“El arquero estaba en la posición que tenía que estar, el arquero estaba adelantado de acuerdo a la jugada, porque su equipo tenía la posesión de la pelota y ahí tenía que estar”, parte señalando Vargas.

En esa misma jugada, el ex guardameta agrega “después, hay una muy buena ejecución de Castillo y Castellón no alcanza a retroceder y define bien Castillo, estaba donde tenía que estar parado. Ya veo que empiezan a criticar al arquero y el arquero en esta jugada no tiene nada que ver”.

Vargas se inmola por el tapadón de Castellón

Para el ‘Superman’ una de las jugadas más importantes de este compromiso fue un atajadón de Gabriel Castellón a Rodrigo Castillo en la segunda parte del partido, la que considera que puede ser crucial para esta serie, en donde tuvo una soberbia salvada para mantener la llave viva.

Castellón fue determinante con su atajadón | Foto: Photosport

“Fundamental lo de Castellón, estamos hablando de la profundidad, de las situaciones de gol que se generó la U, pero hay una jugada fundamental, cuando el partido estaba 2-1 y era el 3-1, cabecea dentro del area chico Castillo y Castellón pega una volada extraordinaria, una pelota que era de gol y eso era el 3-1”, remarca.

Concluyendo, Vargas solo tuvo elogios para lo que fue la actuación de Gabriel Castellón para este partido, en donde lo apunta a un hombre importante dentro de este resultado y que mantiene más que viva la ilusión de la Universidad de Chile para avanzar a la final.

“El arquero tiene que aparecer cuando se le necesita y en ese momento la llave o el partido se hubiera definido por dos goles de diferencia. Castellón fue pieza fundamental hoy para que la U lograra este dos a dos, para dejar la ilusión a tope y la llave abierta”, cerró.