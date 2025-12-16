Universidad de Chile continúa en la búsqueda del sucesor de Gustavo Álvarez. La escuadra azul debe encontrar cuanto antes a su nuevo DT y por ello negocia con uno con perfil europeo.

Sin embargo, tal candidato encontró un duro detractor: Sergio Bernabé Vargas. El ídolo de los estudiantiles conversó con TNT Sports y le cerró las puertas a un nombre que suena con fuerza en el equipo de sus amores.

Para el mítico portero, Renato Paiva no cumple con las condiciones que debe tener el entrenador de Universidad de Chile. Lo dejó más que claro: el portugués no es de su agrado.

“Lo único que vi fue campeón con Independiente del Valle. En los otros equipos no tuvo buenas pasadas“, comenzó señalando el retirado futbolista y otrora dirigente de los azules.

Luego, agregó: “Es un signo de interrogación. A mí no me gusta, pero yo tampoco elijo el entrenador. Me extraña la ida de Gustavo Álvarez, por como se ha dado su salida, me parece lamentable”.

Sergio Vargas le hace la cruz a Renato Paiva en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Candidato a Universidad de Chile: el 2025 de Renato Paiva

Durante la reciente temporada, el estratega portugués estuvo al mando de Botafogo y Fortaleza. En total, dirigió 33 compromisos entre tales instituciones: ganó 13, empató seis y cayó en 14 ocasiones.

¿Firmará en los azules? Cabe consignar que no es la única opción latente para asumir el desafío. Su contendor más fuerte es Martín Anselmi, que está libre tras su fugaz estadía en el Porto.

