Universidad de Chile fue superior en el global a Lanús el día de ayer en el Estadio Nacional, pero igual no más que el conjunto azul tuvo que remar desde atrás para remontar un 0-2 y quedar con vida en la Copa Sudamericana.

Gustavo Álvarez se decidió por Nicolás Guerra como titular en desmedro de Lucas di Yorio y la apuesta no le resultó, toda vez que el canterano azul fue uno de los puntos bajos de la U en el primer tiempo.

Esta medida fue criticada por Tito Awad, histórico comunicador de la U quien dialogó con Bolavip Chile: “Creo que el profe en el fondo se equivocó. Yo dije que acá debería jugar Di Yorio y allá Guerra, pero lo hizo al revés. Qué diablos, la U se la sacó”, dijo.

Altamirano fue destacado por Tito Awad. | Foto: Photosport

Awad prende velitas por San Charles Aránguiz, quien nuevamente fue al rescate de Universidad de Chile: “Menos mal que tenemos a Aránguiz, porque tirar un penal al minuto 94 hay que tener mucha clase. Grandes figuras no tuvimos, funcionamiento nada espectacular”, recalcó.

Incluso, para armar su podio, Awad no considera a Charles Aránguiz, aunque le hace una mención especial: “Puedo rescatar a Altamirano por buscar y crear, a Hormazábal que fue el mejor delantero siendo defensa y Di Yorio, quien en el segundo tiempo entró con todo. Y bueno, Aránguiz, pero él no sabe jugar mal”, cerró.

Ahora, la U tendrá que batallar en el compromiso de vuelta en Buenos Aires ante Lanús y toda su gente, ya que no habrá púbico de Universidad de Chile presente para la revancha a disputarse la próxima semana.

¿Cuándo se juega la revancha?

Universidad de Chile saltará a la cancha de Lanús el próximo jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde, día y hora en donde deberá afrontar la revancha de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.