Lanús sorprendió en el día de ayer a Universidad de Chile en la cancha del Estadio Nacional, donde el cuadro argentino estuvo 2-0 arriba en el marcador y todo parecía que se quedarían con el triunfo, pero un agónico penal de Charles Aránguiz dijo lo contrario.

Una de las buenas figuras que tuvo el cuadro argentino el día de ayer en Ñuñoa fue Eduardo ‘Toto’ Salvio, longevo jugador de Lanús quien conversó con D Sports una vez finalizado el compromiso: “El esfuerzo que hicimos fue muchísimo, pero el equipo no logró tener mucho la pelota y defendimos un poco atrás”, analizó.

Salvio celebrando el segundo gol de Lanús. | Foto: Getty Images

Salvio le deja un mensaje a la U pensando en la revancha en Buenos Aires: “Va a ser un partido totalmente diferente, con nuestra gente, en casa. Seguramente será un partido abierto porque así quedó la llave. Tanto ellos como nosotros necesitamos hacer la diferencia”.

En esa línea, el jugador espera poder darle una alegría a la gente de Lanús que iría en sentido contrario a las pretensiones de Universidad de Chile: “Espero que en casa podamos tener un resultado positivo y le podamos regalar una final a toda la gente”, remató.

Lo cierto es que Universidad de Chile también tiene algo que decir y el próximo jueves se jugará la vida para depositar a los azules en su segunda final de Copa Sudamericana e ilusionarse, por qué no, con un nuevo título continental.

La U y su calendario apretado

Universidad de Chile todavía no puede pensar en la revancha ante Lanús, toda vez que este domingo deberá enfrentar en el Claro Arena a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario.