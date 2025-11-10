Universidad de Chile se tuvo que poner el overol el día de ayer para quedarse con los tres puntos ante Deportes Limache, ya que el cuadro azul estuvo 0-2 abajo en el marcador y lo terminó ganando de manear sufrida por 4-3.

Una de las grandes figuras que tuvo el equipo dirigido por Gustavo Álvarez fue Leandro Fernández, quien volvió a anotar y lo hizo por duplicado para acercar al cuadro azul al Chile 2 con miras a la próxima Copa Libertadores de América.

Aránguiz fue incluido como una de las figuras para Tito Awad. | Foto: Photosport

“Resucitó, dos goles en este partido. Las dos mejores figuras de la U sin lugar a dudas el Lea Fernández y muy cerca Charles Aránguiz”, analizó el histórico comunicador Tito Awad en diálogo con Bolavip Chile, sumando al ‘Príncipe’ como una de las grandes figuras.

En esa línea, Awad se decanta por el ex Independiente amparado en los dos goles que anotó: “Los dos goles hacen que Leandro Fernández sea la gran figura que tuvo Universidad de Chile ante Limache”.

En el cierre, incluso, Tito Awad tuvo palabras para Deportes Limache que lucha por no caer a la Primera B: “No me gustaría que descendiera, pero se desarmó en el segundo tiempo y la U lo aprovechó. No fue un gran partido, pero sí un tremendo y entretenido compromiso”, remató.

