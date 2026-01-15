Juan Martín Lucero cada vez se acerca más al CDA para ser nuevo refuerzo de Universidad de Chile, toda vez que el delantero argentino habría destrabado su situación con el Fortaleza de Brasil para poder buscar nuevos rumbos.

La llegada del ‘Gato’ a Chile tiene absolutamente revolucionado al Mercado de Fichajes, toda vez que se trata de un artillero caro para el mercado y, además, no se puede obviar el tremendo paso que tuvo por Colo Colo en la temporada 2022.

Si bien el jugador dejó abandonado al Cacique de un día para otro antes de partir a Fortaleza, es indesmentible que se trata de un jugador ‘top’ para el fútbol chileno y por lo mismo será recompensado mensualmente con una buena suma de dinero.

Lucero cobrará millonario sueldo en la U. | Foto: Photosport

Según dio a conocer el diario La Tercera, Juan Martín Lucero percibirá mes a mes alrededor de US$ 110 mil dólares estadounidenses. Esta cifra, según el citado medio, lo posiciona como el jugador mejor pagado del fútbol chileno.

Atrás quedaría Arturo Vidal, Claudio Aquino y Javier Correa, quienes ganan sobre los 70 millones de pesos al mes y eran los mejores pagados de la liga. Ahora, el ‘Gato’ Lucero se posiciona como el jugador más caro en términos de sueldos.

Solo falta la oficialización por parte de Universidad de Chile, pero todo está encaminado para que Juan Martín Lucero cruce la vereda y tenga su segunda aventura en Chile tras haber defendido los colores de Colo Colo.

En síntesis

Juan Martín Lucero percibirá US$ 110 mil mensuales como refuerzo de Universidad de Chile.

El delantero argentino se convertirá en el jugador mejor pagado del fútbol chileno.