Mientras todo el mundo azul tiene puesta la mirada y los pensamientos en el duelo ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana, un baldazo de agua fría cayó en Universidad de Chile en las últimas horas en la previa del Clásico Universitario ante la UC, programado para el próximo domingo en el Claro Arena.

Y es que este martes, el Tribunal de Disciplina dio a conocer las sanciones para la próxima fecha, donde se confirmó el castigo que recibió Charles Aránguiz por su expulsión ante Palestino.

Charles Aránguiz fue expulsado ante Palestino y no estará ante la UC (Photosport).

El ‘Príncipe’ vio la tarjeta roja en el estadio Santa Laura luego de agarrar el balón con la mano tras perder el control en una jugada dividida.

Finalmente, la sala de penalidades del fútbol chileno decidió sancionar al mediocampista con una fecha de suspensión por lo que se perderá la visita azul a Las Condes para enfrentar a Universidad Católica.

De todas formas el bicampeón de América sí estará presente ante Lanús por Copa Sudamericana, pero no podrá estar el choque ante los ‘Cruzados’ programado para el próximo domingo 26 de octubre a las 12:30 horas.