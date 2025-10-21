El ambiente es de alta expectación. Universidad de Chile se prepara para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, instalándose de lleno en la élite del fútbol continental.

Este logro deportivo pone al club laico, sus hinchas y sus rivales bajo la intensa lupa de la Conmebol y los medios internacionales.

Consciente de que estas instancias de alta tensión a veces derivan en incidentes antideportivos, y en línea con su política de “Juego Limpio”, el ente rector del fútbol sudamericano ha decidido utilizar esta vitrina para lanzar una potente campaña de concientización.

El objetivo es claro: asegurar que la pasión de las semifinales se viva en paz y erradicar de raíz cualquier atisbo de racismo o discriminación de los estadios.

El video de Conmebol que une a Clark y Domínguez en la previa de la Sudamericana

En una pieza audiovisual destinada a marcar el tono de la definición del torneo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, encabeza el llamado.

“La pasión nos impulsa y la unión nos fortalece. Juntos celebramos a quienes nunca dejaron de creer”, declaró Domínguez, en un mensaje que busca unificar a las hinchadas en torno al espectáculo deportivo.

En representación del Romántico Viajero, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, se sumó a la campaña con un mensaje centrado en los valores del deporte. El timonel azul enfatizó la necesidad de respetar al rival en estas instancias cruciales.

“[El fútbol] nos enseña a convivir, a competir con grandeza, a honrar el espíritu en juego”, señaló Clark.

La U jugará sin público en la ida por los graves incidentes en Avellaneda | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Fue el propio Clark quien, en su intervención, incluyó la frase más directa y poderosa de la campaña, uniendo la voz de la U a la política de tolerancia cero del organismo: “Basta de racismo”, sentenció el presidente azul.

El video, que también incluye a los presidentes de Lanús, Atlético Mineiro e Independiente del Valle, funciona como un claro recordatorio para los miles de hinchas que asistirán a los estadios: la única protagonista debe ser la fiesta del fútbol.

El video completo en contra del racismo: