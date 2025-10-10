La selección chilena derrotó en la agonía a Perú en el primer amistoso tras el fracaso cierre de las Eliminatorias Sudamericanas donde La Roja terminó en el último lugar y firmó la peor campaña de su historia.

Con la misión de buscar nombres para un nuevo proceso clasificatorio de cara al 2030, el equipo dirigido interinamente por Sebastián Miranda, arrancó con un ajustado y agónico triunfo 2-1 ante la ‘Bicolor’ en el estadio Bicentenario de La Florida.

Uno de los que dejó buenas sensaciones ante los ‘Incaicos’ fue el volante de Universidad de Chile, Javier Altamirano, quien fue reemplazado a los 83’ tras recibir una fuerte infracción que dejó a más de un hincha de la U asustado.

Javier Altamirano jugó 83′ ante Perú

Y es que el ex Estudiantes de La Plata y Huachipato sufrió un golpe que generó la preocupación total del cuerpo técnico liderado por Gustavo Álvarez en la U.

Altamirano es uno de los inamovibles de cara a la trascendental llave de Copa Sudamericana ante Lanús, cuyo partido de ida se disputará el próximo 23 de octubre en el Nacional, mientras que la vuelta se jugará en siete días más en Buenos Aires.

Pese al susto del golpe, fue el propio Altamirano quien puso la cuota de calma en las huestes azules. En un breve diálogo con Radio Cooperativa, el ‘Otaku’ confirmó que sólo “fue un golpe no más”, descartando cualquier tipo de lesión.