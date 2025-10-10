Al fin rompió su “maleficio”. Tras errar en al menos tres clarísimas en la última fecha de Clasificatorias frente a Uruguay, Ben Brereton logró romper redes esta jornada en el “Clásico del Pacífico” con la camiseta de la Selección Chilena frente a Perú.

El chileno inglés llevaba la no despreciable cifra de 17 partidos sin anotar. Sus últimas conversiones con La Roja fueron ante República Dominicana en un amistoso jugado en junio de 2023.

Esta vez, el jugador del Derby County de la Championship inglesa recibió una gran asistencia por parte de Vicente Pizarro, dejando en inmejorable posición frente al arco a “Big Ben” para que este solo tuviera que empujar el balón al fondo del arco en los 63′.

Aquel gol significó el empate parcial de La Roja que lo perdía por la mínima desde el término de la primera parte cuando César Inga anotó un golazo para los del Rimac.

Ben Brereton iguala a Mauricio Pinilla en la tabla de goleadores de La Roja

Con este tanto, Ben Brereton llega a ocho goles vistiendo la camiseta de la Selección Chilena, alcanzando a otros históricos jugadores como José Luis Sierra, Jorge Robledo y el exdelantero de U. de Chile, Mauricio Pinilla.

Revisa acá el gol de Ben Brereton frente a Perú