La Selección Chilena logró sacudirse de su nefasto año 2025 con un triunfo ante Perú en el “Clásico del Pacífico”. Los goles fueron obra de Ben Brereton y, en los últimos suspiros, cuando todo parecía terminar igualado 1 a 1, apareció Maxi Gutiérrez para poner el definitivo gol del triunfo.

La Roja logró crearse las más claras en la primera parte, siendo Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia quienes tuvieron las mejores ocasiones de convertir, desviando sus remates por muy poco.

Pese a que Chile dominó de cierta manera el compromiso, un error de Fabián Hormazábal en las marcas por la banda izquierda costó caro y, tras una arremetida de César Inga, este convirtió un golazo en el pórtico de Lawrence Vigoroux.

El equipo comandado por Sebastián Miranda salió a buscar el empate desde el comienzo del complemento, donde nuevamente hubo claras chances, siendo la de Hormazábal una de las más cercanas pero que terminó estrellándose en el horizontal del visitante.

La remontada de La Roja

Recién a los 63′ fue cuando Ben Brereton logró poner el balón en el fondo de la red rival y marcar el empate de La Roja, rompiendo así una negativa racha que arrastraba durante 17 partidos sin anotar con la camiseta de la escuadra nacional.

Ben anotó para La Roja y guió la remontada de Chile ante Perú.

Cuando todo parecía terminar en empate, Maxi Gutiérrez sacó un remate que se desvió en un defensa peruano en la última del compromiso, logrando poner el 2 a 1 definitivo que le dio el triunfo a Chile en este Clásico del Pacífico.

Así las cosas, la Selección Chilena logra levantar un poco el mal ánimo que dejó todo este 2025 y el completo de todo este período clasificatorio en donde el equipo comandado gran parte del tiempo por Ricardo Gareca remató en la última casilla rumbo al Mundial de 2026.