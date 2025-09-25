Liga de Quito completa con gran éxito su llave de cuartos de final de Copa Libertadores anteSao Paulo. El equipo del ex DT de Universidad Católica, Tiago Nunes se impuso por 2-0 en Ecuador y ahora logró un 1-0 en Morumbí que le permite instalarse entre los cuatro mejores del continente.

Jeison Medina puso el tanto decisivo en el minuto 41. El delantero colombiano recibió un pase largo de Lisandro Alzugaray, superó de excelente forma a Damián Bobadilla y definió de forma sutil ante el arquero Rafael para establecer el 1-0.

Sao Paulo buscó y encontraba el empate con tanto de Pablo Maia igualaba, aquello tras un centro, en el cual chocaron el delantero Luciano que fue a cabecear, con el arquero Gonzalo del Valle, que salió a manotear. Sin embargo, el árbitro desestimó inmediatamente el tanto por infracción en ataque.

LDU con Tiago Nunes y sabor chileno clasificó a semifinales, ya que Fernando Cornejo fue titular e hizo un gran partido. El hijo de Corazón de Minero jugó 80 minutos y fue reemplazado por Kevin Minda.

También ingresó Lautaro Pastrán en el minuto 80 en lugar de Kevin Minda, ya para empezar a cerrar un triunfo por 1-0 que le permite cerrar de excelente forma una llave complicada.

Liga de Quito ya tiene rival en semifinales de la Copa Libertadores

El elenco ecuatoriano se medirá en semifinales a Palmeiras de Brasil. El Verdao dejó en el camino a River Plate tras derrotarlo por 2-1 en el Monumental Buenos Aires y por 3-1 en Allianz Parque.