Universidad de Chile está a la nada misma de oficializar a Francisco ‘Paqui’ Meneghini como flamante nuevo entrenador del cuadro azul, pero de momento todavía no hay una comunicación oficial por parte del club.

De manera paralela, Universidad de Chile trabaja en la conformación del plantel para la próxima temporada y es un hecho que Manuel Mayo y compañía están en búsqueda de un portero para que arribe al CDA.

Tito Awad quiere a Nacho González en el CDA. | Foto: Photosport

Si bien el nombre de Gabriel Arias gusta en todos lados, al que no le gustó para nada fue a Tito Awad, histórico comunicador de Universidad de Chile: “Yo quiero que se forme un buen equipo. La gente a veces quiere un ‘calado’ y esos no pueden llegar a Chile porque por precio son inalcanzables”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Consultado por la opción del ex portero de Racing Club, Awad la desestima y propone dos nombres: “Me da lo mismo, yo iría por Ahumada de Audax o Nacho González de Everton, que serían bastante más baratos de lo que puede costar Gabriel Arias”, aseguró.

Lo concreto es que Universidad de Chile necesita un portero de nivel para que le dispute el puesto a Gabriel Castellón, más si se tiene en cuenta que los azules participarán en cuatro torneos durante la temporada 2026.

En síntesis

Francisco Meneghini está cerca de ser oficializado como el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

El club busca un portero para competir con Gabriel Castellón en la temporada 2026.