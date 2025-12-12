La búsqueda del nuevo entrenador de Universidad de Chile sigue moviendo el tablero del fútbol chileno, y los hinchas ya comenzaron a levantar sus propias cartas sobre el perfil que debería asumir el mando del Romántico Viajero.

Tras la polémica salida de Gustavo Álvarez, Azul Azul trabaja a toda velocidad para definir al técnico que guiará el proyecto deportivo 2026, una temporada donde la U deberá competir en cuatro frentes y recuperar terreno en el plano local.

Mientras algunos nombres ya quedaron completamente descartados —como el argentino Diego Martínez— otros siguen en carrera y asoman con fuerza, como el portugués Renato Paiva.

La presión por encontrar al indicado aumenta, especialmente considerando las exigencias deportivas, la necesidad de consolidar una identidad y el desafío de volver a ser protagonista en la Liga de Primera.

Gustavo Huerta, el candidato que entusiasma a Caté Ibarra

En este escenario, una voz conocida en el ambiente futbolero decidió entregar su visión: Manuel “Caté” Ibarra. En el programa A veces hablamos de fútbol de Picado TV, el exjugador azul sorprendió al instalar un nombre que, según él, encaja perfectamente en lo que hoy necesita la U

“Ya estuvo en la U. A mí me gusta Gustavo Huerta por su carácter y en esa U que estuvo llegó a una final, entonces no hizo una mala campaña en un equipo grande y es ordenado”, enfatizó Ibarra.

Esta temporada, Gustavo Huerta clasificó a Cobresal a la Copa Sudamericana | FOTO: Alejandro Pizarro/Photosport

“Dentro de los técnicos es una buena opción porque siempre ha tenido buenos resultados dentro de todo“, remató.

