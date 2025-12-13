La danza de nombres para asumir la banca de Universidad de Chile ha tenido múltiples capítulos en las últimas semanas, con opiniones que han ido desde exfutbolistas hasta históricos periodistas del medio nacional.

En medio de esa discusión, uno de los entrenadores que fue respaldado públicamente por voces autorizadas fue Gustavo Huerta.

Tanto Manuel “Caté” Ibarra como Héctor “Tito” Awad habían coincidido en que el actual técnico de Cobresal reunía características valoradas para un club grande: orden, carácter y experiencia en el fútbol chileno.

Gustavo Huerta es una verdadera leyenda el cuadro del norte de nuestro país | FOTO: Alejandro Pizarro/Photosport

Su pasado en la U y su capacidad para competir con planteles limitados lo instalaron como una alternativa que, al menos desde lo discursivo, comenzaba a tomar fuerza.

Gustavo Huerta seguirá en Cobresal y se baja de la órbita azul

Sin embargo, mientras el debate se daba en el plano mediático, el escenario real comenzó a cerrarse rápidamente. ¿La razón? Este lunes, el cuadro Minero confirmó a través de sus redes sociales que Huerta renovó su vínculo, apagando cualquier opción de un eventual regreso al Romántico Viajero.

“En los últimos ocho años el mundo ha sufrido grandes cambios, pero en nuestro banco siempre ha perdurado la fuerza, pasión y amor por Cobresal (…) Que sea un gran año, profe Gustavo, y que los éxitos y el amor por estos colores perduren de por vida“, escribieron.

El estratega cumplirá así su noveno torneo consecutivo al mando del elenco de El Salvador, luego de haber asumido el cargo en octubre de 2017, consolidándose como uno de los procesos más extensos y estables del fútbol chileno.

De esta manera, el “sueño” de quienes veían en Huerta una alternativa viable para la U queda definitivamente descartado, mientras Azul Azul deberá seguir afinando la búsqueda de su próximo entrenador en un mercado que, poco a poco, comienza a cerrarse.

