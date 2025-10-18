Universidad de Chile ya se prepara para enfrentar a Lanús dentro de pocos días por el partido de ida de las semifinales de Copa Sudamericana. A su vez, el cuadro laico piensa también en la lucha por la Liga de Primera 2025, todo ello en medio de los rumores de una posible partida de Gustavo Álvarez.

El DT de los Azules asoma como posible candidato a dirigir a la Selección Peruana, y aunque aquellos rumores han ido perdiendo fuerza con el correr de los días, en el CDA se ha encendido la bandera de alerta ante su posible salida.

Es por ello que la dirigencia del cuadro universitario estaría atenta a algunos nombres para suplir a su estratega. Uno de ellos es Francisco Meneghini, entrenador que se encuentra luchando junto a O’Higgins de Rancagua por darle caza a un Coquimbo Unido que se perfila como el nuevo campeón del fútbol chileno.

Hasta el propio Johnny Herrera, ídolo de U. de Chile, considera al ‘Paqui’ como una buena opción para asumir en la banca azul ante una eventual salida de Gustavo Álvarez: “¿Puede ser que hayan existido acercamientos con Paqui Meneghini?… si le da la garrotera a profesor Álvarez, con justa razón y obviamente que puede tener ofertas importantes”, declaró días atrás en TNT Sports.

En O’Higgins avisan a la U por Francisco Meneghini

El rumor sobre el presunto interés de Universidad de Chile en Francisco Meneghini ya habría llegado hasta Rancagua. De hecho, el propio dueño del club se refirió a esta situación este viernes luego del triunfazo del ‘Capo de Provincia’ ante Deportes Iquique.

“Habrá que ver sobre su futuro. Pero eso hay que preguntárselo a otros clubes. En O’Higgins pensamos toda la semana en el próximo partido”, recalcó Matías Ahumada en aquella instancia.

Paqui Meneghini suena como candidato a la banca de U. de Chile si Gustavo Álvarez sale del club. (Foto: Photosport)

Finalmente, explicó que tanto el plantel como el DT están enfocados en seguir luchando por el título: “El grupo está enfocadísimo en el objetivo. El grupo es todo el grupo. Todavía quedan 6 partidos, son 18 puntos. Es una barbaridad. Se trabaja paso a paso“.

¿Cuándo juega la U. de Chile?

Universidad de Chile se enfrentará a Lanús por el partido de ida de las semifinales de Copa Sudamericana el día jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.