Universidad de Chile sigue con las tratativas de poder poner punto final al ciclo de Gustavo Álvarez en el ‘Romántico Viajero’ tras expresar su deseo de poder partir del club, algo que esperan poner punto final en los próximos días.

A pesar de esto, en la dirigencia azul se mueven dentro del mercado para poder encontrar a su próximo entrenador de cara a la temporada 2026, en la que uno de los grandes nombres que ha tomado ventaja en la U ha sido el portugués, Renato Paiva.

Pero en las últimas horas, en el mundo de la Universidad de Chile apareció un nuevo e importante candidato que asoma como opción para llegar a la banca del ‘Romántico Viajero’ para la próxima temporada.

El nuevo tapado para la banca azul: Fabián Bustos

Bustos es opción en la banca de la U | Foto: Getty Images

Hace unos instantes, el periodista Marcelo Díaz en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports informó que el nuevo nombre que aparece en el radar para llegar a la banca de la Universidad de Chile es el argentino, Fabián Bustos.

“Es una opción que asoma como alternativa a la opción de Renato Paiva”, fue lo que declaró el comunicador hace unos instantes.

El estratega argentino hoy es agente libre tras lo que fue su salida anticipada durante esta temporada tras su último paso por Olimpia de Paraguay, en la que dejó un 40.48% de rendimiento, con 14 partidos jugados: 3 triunfos, 8 empates y 3 derrotas.

Los próximos días sin duda que serán decisivos dentro de la Universidad de Chile, en la que esperan que antes de la navidad logren concretar la salida de Gustavo Álvarez y presentar a su nuevo DT, en la que Fabián Bustos hoy es una nueva opción en la U.

