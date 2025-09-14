Universidad de Chile en esta jornada disputa una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, en la que los ‘Azules’ se alistan para lo que será una nueva edición de la Supercopa de nuestro país.

Para este duelo, el entrenador Gustavo Álvarez trabajó con todo pensando en este compromiso, en la que sabe que hay un título en juego y ante su clásico rival, lo que le da un condimento mayor a este partido.

Muchas novedades habrán en esta jornada en el onceno de la U, en la que vuelven a la titularidad Gabriel Castellón, Matías Sepúlveda, Marcelo Díaz y Nicolás Guerra.

De esta forma, la Universidad de Chile saltará a la cancha con: Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en la delantera.

Díaz vuelve a la titularidad en la U | Foto: Photosport

El duelo entre la Univerisdad de Chile y Colo Colo se disputará este domingo 14 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.